Trump dice que Petro es «un buen hombre» y que «hará lo mejor» para sacarlo de lista OFAC

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Bogotá, 3 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como «un buen hombre» y aseguró que «hará lo mejor» para ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante una conversación telefónica en la que ambos abordaron la continuidad de la cooperación antidrogas.

«Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre», le dijo Trump a Petro, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia colombiana, que informó que la llamada se produjo sobre las 8:15 de la mañana hora local (13:15 GMT).

Según el Gobierno colombiano, Petro, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto, también pidió a Trump apoyo para salir de la lista OFAC, en la que fue incluido el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro estadounidense. El mandatario republicano respondió que «hará lo mejor» para que ese propósito se materialice. EFE

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