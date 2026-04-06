Trump dice que plan de paz de Irán es «significativo» pero no «lo suficientemente bueno»

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Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los negociadores iraníes han presentado una propuesta «significativa» para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que «no es suficientemente buena».

«Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (…) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo», dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a través de Pakistán. EFE

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