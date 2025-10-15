Trump dice que podría desplegar las fuerzas federales en San francisco

Washington, 15 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que podría desplegar las fuerzas federales en la ciudad de San Francisco como parte de su plan de seguridad y control sobre ciudades gobernadas por demócratas, las cuales califica como violentas.

Trump calificó su plan de seguridad como «asombroso» y que «apenas está comenzando», y sugirió que la próxima ciudad a la que podría arribar las fuerzas federales y la Guardia Nacional sería San Francisco.

La sugerencia del mandatario se dio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dio detalles sobre los despliegues en otras ciudades como Washington D.C. y Chicago.

«Vamos a ir a otras ciudades que no mencionamos a propósito», puntualizó Trump.

Desde agosto, Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos indices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados.

El plan de Trump se ha centrado en Chicago desde el pasado 6 de septiembre con la operación Midway Biltz, liderada por la Patrulla Fronteriza, como parte de la oferta de campaña de deportaciones masivas de migrantes, lo que ha resultado en el arresto de más de 1.500 personas, según dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). EFE

