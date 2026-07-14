The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Trump dice que por ahora no quiere negociar con Irán pese a contacto reciente con Teherán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 14 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos hace apenas una hora y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

«Ahora no quiero negociar», declaró Trump en una entrevista con Fox News al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes. EFE

dte/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR