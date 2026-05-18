Trump dice que pospuso un ataque contra Irán por petición de países del Golfo

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El presidente Donald Trump anunció el lunes que pospuso un ataque contra Irán previsto para el martes, en respuesta a una petición de dirigentes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo «negociaciones serias» con Teherán.

Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un «ataque total, a gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable», según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

El republicano precisó que la petición de suspender la operación militar procede de los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.

Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Más temprano el lunes, la cancillería iraní aseguró haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

«Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios «continúan a través del mediador pakistaní», sin ofrecer más detalles.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X que «dialogar no significa capitular».

«La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país», señaló.

– Irán, «preparado» para un eventual enfrentamiento –

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está «totalmente preparado para cualquier eventualidad».

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

– La gestión del estrecho de Ormuz –

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería «información en tiempo real sobre las operaciones» en este paso marítimo.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.

«Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (…) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos», afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.

– Más de 3.000 muertos en Líbano –

En el frente libanés, el Ministerio de Salud indicó que los bombardeos israelíes han matado a más de 3.000 personas desde el 2 de marzo, cuando empezó una guerra entre las fuerzas israelíes y el movimiento proiraní Hezbolá.

El ministerio registró 3.020 muertos y precisó que entre los fallecidos hay 211 personas menores de 18 años y 116 que eran trabajadores sanitarios. Además, 9.273 personas fueron heridas.

En el país rige un precario cese el fuego desde el 17 de abril pero, desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, prometió hacer lo que haga falta para poner fin al conflicto.

Aoun también recordó que las negociaciones en curso con Israel, que Hezbolá rechaza, buscan sobre todo que las fuerzas israelíes se retiren y que los desplazados puedan regresar a sus casas.

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