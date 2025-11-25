Trump dice que quiere reunirse con Putin y Zelenski, pero cuando el acuerdo sea definitivo

1 minuto

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere reunirse pronto con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el líder ruso, Vladímir Putin, pero que solo lo hará una vez el plan de paz para poner fin a la guerra sea «definitivo».

«Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final», escribió Trump en un mensaje en su red, Truth Social. EFE

