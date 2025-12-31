Trump dice que retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Nueva York, 31 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que retirará a los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Chicago (Illinois), Los Ángeles (California) y Portland (Oregón) para proteger a los agentes federales que ejecutan redadas migratorias.

«Vamos a retirar a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland pese al hecho de que el crimen se ha reducido enormemente por tener a esos grandes patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho», escribió el presidente en su red social Truth Social.

Trump aseguró que la delincuencia en esas ciudades se ha reducido por la intervención del Gobierno que dirige y amenazó con «volver, quizás en una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen empiece a dispararse otra vez», algo que consideró «cuestión de tiempo».

La Corte Suprema rechazó hace una semana el plan de Trump de desplegar a la Guardia Nacional de Illinois en Chicago y sentó precedente para otras batallas legales que la Casa Blanca sostiene con estados demócratas por la federalización de los soldados estatales, algo inédito en EE.UU. en 60 años.

En su mensaje de hoy, Trump arremetió contra los alcaldes y gobernadores demócratas de las tres ciudades, los llamó «incompetentes» y cuestionó su oposición a la presencia de los soldados dado «el gran progreso conseguido».

El Gobierno Trump sufrió otro revés reciente en California, donde tuvo que retirar a los soldados de la Guardia Nacional de ese estado que cuidaban el edificio federal de inmigración de Los Ángeles, epicentro de las protestas en junio pasado contras las redadas migratorias. EFE

