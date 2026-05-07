Trump dice que reunión con Lula fue «muy bien» y que hablaron principalmente de aranceles

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Washington, 7 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su encuentro con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca «transcurrió muy bien» y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, que Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del mandatario republicano en 2025. EFE

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