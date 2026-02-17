Trump dice que se involucrará «indirectamente» en conversaciones con Irán

1 minuto

Nueva York, 16 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que se involucrará «indirectamente» en las conversaciones con Irán mañana en Ginebra (Suiza) y aseguró que Teherán «quiere llegar a un acuerdo».

«Estaré involucrado en esas conversaciones indirectamente y serán muy importantes. Veremos qué puede pasar. Irán es un negociador duro (…)», afirmó Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario, además, expresó su deseo de que ambas naciones lleguen a un acuerdo, «en lugar de enviar» aviones militares de bombardeo B-2 de Estados Unidos «para noquear su potencial nuclear».

«Espero que sean más razonables. Ellos quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo», reiteró.

Irán y Estados Unidos celebrarán este martes una segunda ronda de negociaciones nucleares, con Teherán abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico y en medio de renovadas amenazas de Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ya se encuentra en la ciudad suiza, mientras que la delegación estadounidense en las conversaciones está encabezada por Steve Witkoff, enviado espacial de la Casa Blanca, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

La cita se producirá en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario. EFE

nqs/eav