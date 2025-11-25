Trump dice que se reunirá con Putin y Zelenski cuando el acuerdo sea definitivo

2 minutos

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que quiere reunirse «pronto» con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el líder ruso, Vladímir Putin, pero solo lo hará una vez que el plan de paz para poner fin a la guerra sea «definitivo».

«Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final», escribió Trump en un mensaje en su red, Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró que su equipo ha logrado «avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania».

«El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo», añadió el presidente.

Con el objetivo de poner fin a este plan de paz, Trump ordenó a su enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú y, al mismo tiempo, que el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, se reúna con los ucranianos.

Según dijo, recibirá cualquier avance que se desprenda de esos encuentros junto con el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar «socavar» el proceso de paz. EFE

us/fpa