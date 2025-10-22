The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que si continúa campaña contra narcotráfico por tierra notificará al Congreso

Washington, 22 oct 8EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso porque se trata de un problema de «seguridad nacional», luego de haber destruido un nuevo bote en el caribe.

«Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco», aseguró Trump al ser cuestionado sobre sus acciones militares cerca de la costa venezolana. EFE

