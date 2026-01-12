Trump dice que si el Supremo anula sus aranceles sería casi «imposible» devolver importes

Washington, 12 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que, si el Tribunal Supremo decidiera anular buena parte de los aranceles que ordenó implementar en 2025, su país lo tendría «prácticamente imposible» para devolver los cantidades cobradas a los importadores.

«Las cifras reales que tendríamos que reembolsar si, por cualquier motivo, el Tribunal Supremo fallara en contra de EE.UU. en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas exigirían como compensación por las inversiones que están realizando en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles», escribió hoy Trump en Truth Social.

«Si sumamos estas inversiones, ¡estaríamos hablando de billones de dólares! Sería un caos total, y prácticamente imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que esto se puede resolver rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o completamente errónea a esta cuestión tan compleja», añadió el republicano en el mensaje publicado en su red social.

Los comentarios del mandatario se producen en un momento en que se prevé que el máximo tribunal de EE.UU. se pronuncie pronto sobre si Trump excedió o no su autoridad a la hora de emplear una ley de emergencia para imponer los aranceles.

Según el magnate neoyorquino, en caso de que Washington tenga que devolver el importe de los aranceles y las compensaciones anteriormente mencionadas, «se trataría de una cantidad tan enorme» que se tardaría «muchos años en determinar la cifra exacta e incluso a quién, cuándo y dónde pagar».

«Recuerden, cuando EE.UU. brilla, el mundo brilla. En otras palabras, si el Tribunal Supremo falla en contra de Estados Unidos en este asunto de seguridad nacional, ¡estamos perdidos!», concluye su mensaje en Truth.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, un tribunal federal de apelaciones estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50 % que paga Lesoto y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, el tribunal evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo. EFE

