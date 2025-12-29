Trump dice que sin Netanyahu Israel «tal vez ya no existiría»

Washington,29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que si no fuera por el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, Israel «tal vez ya no existiría», un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos mandatarios y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron hoy a puerta cerrada.

En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, Trump describió a Netanyahu como «un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra», agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.

Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.

Israel había indicado antes del encuentro que no estaba dispuesta a entrar en esa nueva fase hasta que Hamás no entregara el cuerpo de Ran Gvili, policía israelí que falleció mientras combatía a miembros de la milicia durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En octubre Hamás entregó a Israel a los 20 rehenes israelíes que aún mantenía con vida y, tras hacer entrega de más de 20 cadáveres que mantenía en su poder, el de Gvili es el último que queda por transferir.

Por su parte, Netanyahu agradeció hoy la «inestimable» ayuda de Trump durante el proceso y aseguró que planea otorgar al republicano el Premio Israel, el cual aseguró que «en casi 80 años nunca se había otorgado a un no israelí».

Aunque no detalló cuando será entregado este reconocimiento, Netanyahu agregó que fue el ministro de Educación quien decidió darle el premio a Trump y que sera por «sus contribuciones a Israel y al pueblo judío». EFE

