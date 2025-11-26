Trump dice que su enviado especial se reunirá con Putin la próxima semana en Moscú

1 minuto

Washington, 25 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su enviado especial Steve Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin para avanzar en la negociación que ponga fin al conflicto en Ucrania.

Trump aseguró que Witkoff irá probablemente acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión cuando fue preguntado al respecto por periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo definitivo sobre la mesa. EFE

dte/mrs