Trump dice que sus aliados le pidieron retrasar el ataque a Irán «dos o tres días»

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Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pospuso por «un breve período de tiempo» un ataque a Irán previsto para el martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo «dos o tres días».

El líder estadounidense lo explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de anunciar en su cuenta de Truth Social que posponía la ofensiva a petición de sus aliados en el golfo Pérsico.

«Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo», declaró.

Tras abordar la cuestión con ellos, Trump aseguró que decidió posponer el ataque «por un tiempo, con suerte quizás para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo».

Trump, quien dijo que ha informado de su decisión a Israel, explicó que estará satisfecho si se logra un acuerdo que impida a la República Islámica obtener un arma nuclear.

El mandatario no había hecho pública hasta este lunes su intención de atacar a Irán el martes, una acción que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

En Truth Social, Trump advirtió que, pese al aplazamiento, ha ordenado a los mandos militares estar «preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable».

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por el alto el fuego, al asegurar que a Irán se le «acaba el tiempo». EFE

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