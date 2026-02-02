Trump dice que trabaja con presidente de la Cámara Baja para reabrir el Gobierno Federal

2 minutos

Washington, 2 feb (EFE).- El mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que está «trabajando arduamente» con el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, para que el hemiciclo apruebe mañana las partidas presupuestarias que permitan reabrir el Gobierno Federal, en parón administrativo desde el sábado.

«Estoy trabajando arduamente con el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, para que el acuerdo de financiación actual, que fue aprobado en el Senado la semana pasada, sea aprobado también en la Cámara de Representantes y llegue a mi escritorio, donde lo firmaré para convertirlo en ley ¡inmediatamente!», escribió hoy Trump en su red social Truth Social.

«Necesitamos que el Gobierno vuelva a funcionar, y espero que todos los republicanos y demócratas me acompañen en el apoyo a este proyecto de ley y lo envíen a mi escritorio sin demora. No se pueden realizar cambios en este momento», añade el mensaje, en referencia a las exigencias que han hecho los demócratas para revisar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se encarga de inmigración.

El actual cierre se produce después de que los demócratas rechazaran mantener intacto el presupuesto previamente acordado para el DHS después de las muertes de dos ciudadanos de Mineápolis a manos de sus agentes en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad.

Es por ello que el Senado aprobó el viernes, tras un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, un acuerdo para esquivar el parón administrativo en el que se concede un presupuesto parcial para mantener abierto el DHS dos semanas mientras se negocian los cambios que exigen los liberales, que piden que los operativos de inmigración lleven cámaras corporales y no vayan enmascarados.

Ahora la Cámara Baja tiene previsto reunirse mañana para votar estos montos, que en caso de ser refrendados supondrían la reapertura del Gobierno Federal.

«Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos permitirnos otro cierre gubernamental largo, inútil y destructivo que perjudicaría gravemente a nuestro país, y que no beneficiaría ni a republicanos ni a demócratas. ¡Espero que todos voten sí!», concluye el mensaje de Trump.

El propio Mike Johnson se ha mostrado convencido de que la Cámara de Representantes aprobará mañana estos presupuestos.

El actual cierre viene precedido del paro administrativo más largo de la historia de EE.UU., el que se produjo entre octubre y noviembre pasados durante 43 días. EFE

