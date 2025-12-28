Trump dice que tuvo conversación «productiva» con Putin antes de reunirse con Zelenski

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que sostuvo una conversación «productiva» con su homólogo ruso Vladimir Putin, apenas horas antes de recibir en Florida al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, quien busca la aprobación a un nuevo plan para poner fin a la guerra con Rusia.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

«Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin», dijo Trump en su plataforma Truth Social poco antes de recibir a Zelenski a las 13H00 locales (18H00 GMT) en su residencia en Mar-a-Lago.

Será el primer encuentro cara a cara de los dos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance.

Tras el encuentro que debe durar una hora, ambos mandatarios conversarán por teléfono con dirigentes europeos.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean «muy constructivas» y afirmó que Putin mostró sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

«Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz», señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto.

– «Pleno apoyo» –

En Halifax, Zelenski mantuvo una teleconferencia con dirigentes europeos, quienes confirmaron su apoyo a los esfuerzos de paz y prometieron mantener la presión a Moscú.

Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar «torpedear» un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Añadiendo más presión en el terreno, Moscú anunció el sábado la toma de dos pueblos más en el este de Ucrania, Mirnograd y Guliaipole.

Citado por la agencia Tass, Putin sostuvo que «los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa para resolver este conflicto pacíficamente».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó a la agencia Tass la madrugada del domingo que «la Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz».

Hasta ahora, Trump no se ha comprometido con la nueva propuesta de paz.

«Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe», advirtió el presidente en una entrevista con el medio Politico el viernes.

Las conversaciones abordarán un plan que detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.

El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama «presidente de la paz».

Pero la guerra de Ucrania, ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba el presidente, quien ha expresado su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.

– Garantías de seguridad –

En Canadá, Zelenski declaró a periodistas que las garantías de seguridad serían un aspecto clave de las conversaciones en Florida.

«Las garantías de seguridad deben ser simultáneas con el fin de la guerra, porque debemos tener la confianza de que Rusia no volverá a iniciar la agresión», subrayó.

«Necesitamos garantías de seguridad sólidas. Debatiremos esto y debatiremos las condiciones», señaló.

Ucrania insiste en que necesita más apoyo europeo y estadounidense en términos de financiación y armamento, especialmente drones.

El último ataque ruso la noche del viernes, en el que 500 drones y 40 misiles golpearon Kiev y su infraestructura, dejó dos muertos y decenas de heridos.

El domingo las autoridades lograron restablecer la electricidad y la calefacción a cientos de miles de residentes de la región de Kiev que se quedaron sin servicio tras los ataques en plena ola de frío.

