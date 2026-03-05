The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petroleo está camino a Houston

Washington, 5 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que Venezuela ha sido «estabilizada» y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

«Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada» y agregó que «miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston», durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca. EFE

