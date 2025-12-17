Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y los quiere de vuelta

1 minuto

Washington, 17 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

«Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta», declaró a la prensa. EFE

