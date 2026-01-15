Trump dice que ya ha conformado la Junta de la Paz para Gaza, pero no da nombres

1 minuto

Washington, 15 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que «se anunciarán próximamente».

«Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar», escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que no añade más detalles al respecto. EFE

asb/gpv

(foto)