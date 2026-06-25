Trump dice que Zelenski «lo está haciendo bastante bien» contra Rusia

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, está teniendo un buen desempeño en la guerra contra las fuerzas rusas invasoras, tras numerosas críticas previas.

«Lo está haciendo bastante bien. Se está manteniendo, al menos. Mucha gente está muriendo en ambos bandos, pero creo que lo está haciendo bastante bien», dijo Trump sobre Zelenski en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval.

«Hay que reconocer que es valiente, tiene un gran equipamiento [militar], buenos combatientes», añadió.

Rusia bombardea Ucrania casi a diario desde que desató su invasión a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin se encuentran estancados.

Kiev también ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia para intentar reducir las capacidades militares de Moscú y la financiación del conflicto, al apuntar especialmente a las infraestructuras de hidrocarburos.

En su primer encuentro en la Casa Blanca, el año pasado, Trump recibió a Zelenski con fuertes críticas enfrente de los periodistas. El presidente ucraniano sostuvo además una polémica con el vicepresidente JD Vance.

Luego, Trump ha alternado las críticas con las alabanzas, en un intento de conducir a Zelenski a un acuerdo de paz con el mandatario ruso Vladimir Putin, que resiste a su vez las presiones de Washington.

aue-jz/cr