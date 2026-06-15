Trump e Irán copan todo el protagonismo del arranque de la cumbre del G7

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Évian (Francia), 15 jun (EFE).- Los líderes del G7 iniciaron este lunes una cumbre marcada completamente por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán apenas unas horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emprendiese ruta a Évian, donde al llegar confió en que el estrecho de Ormuz quede completamente abierto el viernes próximo.

Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde la apertura de Ormuz es una de las cuestiones más candentes, incluido que esté ausente de peajes.

Cierto desdén de Trump hacia la oferta de Macron para Ormuz

El presidente estadounidense, además de felicitarse por activa y por pasiva de un acuerdo con Irán que, según su relato, está ya permitiendo «que el petróleo fluya», que el precio del barril experimente «el mayor descenso» y que «la bolsa se esté disparando como un cohete», mostró un cierto desdén hacia la reiteración de Macron de la propuesta para garantizar la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Macron recordó que junto al Reino Unido lidera una coalición que incluye «una veintena de países que han dado su contribución concreta» de los medios militares que estarían dispuestos a poner para dar garantías de seguridad en Ormuz, siempre que lo aceptaran las dos partes contendientes, Estados Unidos e Irán, pero también Omán, como país ribereño de ese estrecho.

«No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda porque tenemos un acuerdo que establece que (el estrecho) estará abierto y que el paso será gratuito», señaló Trump, que puntualizó que tampoco le parecía «una mala idea tener uno o dos barcos allí» de un país «estupendo» como Francia porque «nunca se sabe lo que puede pasar».

Y ahora a «hacer algo» por Ucrania

Trump cree que «tal vez» pueda también «hacer algo» para poner fin a la guerra en Ucrania, y aseguró que había hablado la víspera con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, y que ambos están «abiertos a ello».

Eso es al menos lo que aseguró a los medios en un breve diálogo al principio de su reunión bilateral con Macron, en la que primaron sonrisas forzadas. «Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello», aseguró Trump.

Precisamente, este martes, el día más cargado de la cumbre, comenzará con la llegada del presidente ucraniano a Évian y con una sesión centrada en la paz y la seguridad en Ucrania.

Este lunes, en una entrevista a la televisión francesa TF1, Macron mostró su esperanza de poder convencer a Trump de «meter más presión contra Rusia» para poner fin a la guerra en Ucrania. «La buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses allí», dijo.

Amenazas veladas versus pragmatismo

La presidencia francesa del G7 había avisado antes del inicio de la cumbre que quería que fuera un encuentro de gestión de crisis internacionales y de resultados concretos y Macron evidenció este lunes esa apuesta al avisar de que no es rencoroso y de que su relación con Trump está basada en el pragmatismo.

Este lunes el diario The New York Post afirmaba que Trump ha advertido a Macron de que impondrá aranceles del 100 % al vino y al champán francés si no retira el impuesto a las digitales, que afecta sobre todo a las compañías estadounidenses del sector.

Macron dejó claro que es un impuesto decidido por los europeos y al que estos tienen derecho, y tras subrayar su intención de mantener con su homólogo una conversación «firme pero respetuosa», afirmó: «Si fuera rencoroso, me traería problemas. Soy pragmático».

El «plantón» de Macron a Trump

El programa provisional marcaba que Trump iba a ser el único mandatario en ser recibido en persona por el anfitrión. En la alfombra roja del Hôtel Royal, no obstante, le esperó el jefe de protocolo, no el presidente francés.

El Elíseo había anunciado poco antes una reunión bilateral con el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. «Todo es muy bonito», dijo Trump a la prensa al bajarse del coche, sin que por el momento haya trascendido el motivo del cambio de planes.EFE

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