Trump eleva los aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 %

2 minutos

Washington, 26 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que decidió elevar los aranceles a los productos de Corea del Sur del 15 % al 25 % debido a que el país asiático no ha implementado aún el marco comercial acordado con Washington el año pasado.

«El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee (Jae-myung) y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos esas condiciones mientras estuve en Corea el 29 de octubre de 2025. ¿Por qué el Parlamento coreano no lo ha aprobado?», se lamentó Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Trump aseguró que debido a la inacción para ratificar el acuerdo aumentará hasta el 25 % los aranceles a las importaciones surcoreanas «de automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos», aunque no precisó una fecha para la entrada en vigor de esta medida.

El paquete tarifario y de inversiones acordado con Washington que establecía un arancel base del 15 % para los productos surcoreanos y grandes inversiones de sus conglomerados en suelo estadounidense aún no es efectivo en el país asiático debido al desacuerdo interno sobre el rol que la Asamblea Nacional (parlamento) debe jugar para su puesta en práctica.

El principal obstáculo es el desacuerdo político y legal dentro de Corea del Sur sobre hasta qué punto el acuerdo requiere la participación de la Asamblea Nacional y qué forma debería adoptar dicha participación.

La administración Lee argumenta que el paquete puede implementarse principalmente mediante decretos ejecutivos y una ley especial, pero expertos legales y parte de la oposición conservadora argumentan que no aprobarlo por vía parlamentaria sería inconstitucional.

Este último anuncio de Trump se suma a las amenazas arancelarias que sigue blandiendo el mandatario contra los países que toman decisiones contrarias a sus intereses, una política que está debatiendo el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. EFE

