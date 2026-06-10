Trump elogia a Erdogan y descarta un enfrentamiento entre Israel y Turquía

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Washington, 10 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y descartó que se vaya a producir un enfrentamiento entre Israel y Turquía.

«No creo que eso vaya a suceder con Turquía, al menos mientras yo sea presidente, porque él me respeta y yo lo respeto a él; pero, más allá de eso, tenemos una buena amistad», aseguró el mandatario ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un conflicto entre Israel y Turquía.

Trump dijo «no haber oído nada de eso en absoluto». «Si lo hubiera oído, lo llamaría (a Erdogan) y me aseguraría de que todo estuviera bien», añadió.

La posibilidad del enfrentamiento entre Turquía e Israel vienen de unas declaraciones de Erdogan de este miércoles en las que aseguraba que las acciones militares de Israel en el Líbano y en Siria no sólo amenazan a estos países sino también a Turquía e incluso a la humanidad entera.

El mandatario turco describió al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un «niño mimado» por el resto del mundo y una «fuente de problemas» y una «fábrica de disturbios».

Turquía, que hasta 2023 mantenía relaciones estables con Israel, es ahora uno de los países más críticos con las operaciones militares israelíes contra Irán, la milicia chií libanesa Hizbulá y el grupo integrista Hamás en la franja de Gaza.

Dirigiéndose directamente a Israel, Erdogan agregó: «Vemos muy bien qué es lo que estáis persiguiendo. Nos damos perfectamente cuenta de cuál es el objetivo final del delirio de la Tierra Prometida. Y con la ayuda de Dios, nunca lo permitiremos», declaró. EFE

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