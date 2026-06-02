Trump elogia a Flávio Bolsonaro una semana después de recibirlo en la Casa Blanca

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Washington, 2 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes al senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2023), una semana después de haberlo recibido en la Casa Blanca.

«Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!», escribió el presidente en la red Truth Social.

El mandatario adjuntó dos fotografías de la reunión que mantuvo con Bolsonaro el pasado 26 de mayo en el Despacho Oval, un encuentro sobre el que no se había pronunciado hasta ahora.

La publicación se produce al día siguiente de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) amenazara con imponer nuevos aranceles a Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien previsiblemente competirá en octubre contra Flávio Bolsonaro en las elecciones brasileñas, responsabilizó este lunes al senador por la amenaza estadounidense y lo tachó de «cobarde» y «traidor».

Bolsonaro, sin embargo, afirmó que durante su visita a Estados Unidos pidió a la Casa Blanca que las empresas brasileñas no sean castigadas.

La semana pasada, el Gobierno estadounidense catalogó como organizaciones terroristas a los grupos brasileños PCC y Comando Vermelho, un paso que Bolsonaro solicitó a Trump durante su encuentro.

El Gobierno de Lula se opone a esta designación por considerar que podría abrir la puerta a una intervención militar estadounidense en territorio brasileño.

Trump intentó influir sin éxito en el proceso judicial contra su aliado Jair Bolsonaro, quien fue condenado por un intento de golpe de Estado contra Lula, mediante la amenaza de imponer altos aranceles a las importaciones brasileñas, medida de la que posteriormente se retractó tras negociar con el Gobierno brasileño.

El viaje de Bolsonaro se produce después de que Lula se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos calificaron de positivo. EFE

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