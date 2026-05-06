Trump elogia a Ted Turner, fundador de la CNN, y carga contra el canal por volverse «woke»

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Nueva York, 6 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al fundador de la CNN, Ted Turner, tras conocer su fallecimiento, y cargó contra la cadena por volverse «woke» y destruir «su criatura».

«Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó la CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, ya que los nuevos propietarios se hicieron con la CNN, su ‘criatura’, y la destruyeron», escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió su mensaje poco después de que la propia cadena informara del fallecimiento de su fundador a los 87 años.

«Se volvió ‘woke’, todo lo contrario de lo que él representaba», apuntó Trump sobre la CNN en una de sus tantas críticas a los medios de comunicación.

Durante la campaña de las presidenciales de 2016, en las que ganó Trump por primera vez, el fundador de la CNN apoyó públicamente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Aunque no fue tan explícito en el resto de los comicios, Turner respaldó causas más alineadas con los demócratas e hizo activismo político a favor de la lucha contra el cambio climático y promovió el desarme nuclear.

Fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas.

«Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!», añadió Trump.

En el homenaje a Turner, Trump se acordó de los nuevos compradores de la cadena, «gente maravillosa», y confió en que sean «capaces de devolverle su antigua credibilidad y gloria».

Hace unas semanas, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que engloba a la CNN, aprobó fusionarse con Paramount Skydance, de la que el hijo de David Ellison, hijo del magnate Larry Ellison, es el presidente y consejero delegado.

Los Ellison son conocidos, entre otras cosas, por su cercanía con Trump.

La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores locales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de este año. EFE

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