Trump elogia al príncipe saudí en materia de derechos humanos

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró junto al príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salmán, que ambos están muy orgullosos del otro en materia de derechos humanos.

«Es un hombre muy respetado en el Despacho Oval, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás», aseguró Trump en el Despacho Oval. EFE

