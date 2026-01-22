Trump encarga a Marco Rubio que Miami sea sede de la World Expo 2035

2 minutos

Miami (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, encargó este jueves a su secretario de Estado, Marco Rubio, que consiga que Miami sea la sede de la World Expo 2035 (Exposición Universal), con lo que esta feria mundial volvería a Estados Unidos después de más de 50 años.

«Estoy anunciando la intención de Estados Unidos para competir por la World Expo 2035. El gran estado de Florida ha expresado un fuerte interés en albergar la expo en Miami, lo que apoyo completamente. Miami Expo 2035 puede ser el próximo gran hito en nuestra época dorada de Estados Unidos», escribió en Truth Social.

El mandatario informó de la designación de Rubio, originario de Miami, para «presidir los esfuerzos de coordinar y adelantar esta emocionante oportunidad».

De conseguir la sede, sería la primera Exposición Universal del siglo XXI en Estados Unidos, país que acogió una por primera vez en 1876, en Filadelfia, y por última ocasión en 1984, en Nueva Orleans, cuando recibió a 7,35 millones de visitantes de 15 países, según datos del Departamento de Estado.

Osaka (Japón), en 2025, y Riad (Arabia Saudí), en 2030, son las sedes más recientes de estas exposiciones, definidas como ‘un encuentro global de naciones dedicado a encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes de la actualidad’, que suelen atraer inversiones, negocios y turismo a las ciudades anfitrionas.

«Crearemos miles de empleos y añadiremos miles de millones de dólares en crecimiento a nuestra economía», prometió Trump.

El mandatario enmarcó el evento, cuya primera edición fue en Londres en 1851, como uno de los que más ha impulsado, como el Mundial de Fútbol de 2026, las Olimpiadas de 2028 y la Cumbre del G7 en 2027.

El presidente, quien cambió su residencia oficial a Florida en su primer mandato, impulsó eventos en Miami, como la Cumbre del G20 en su club de golf de Doral el próximo diciembre y la construcción de una biblioteca presidencial en el centro de la ciudad.

«¡Espero ganar y participar en la Miami Expo 2035!», concluyó.

La sede se elige por votación en la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones (BIE), donde Riad venció en 2023 a las otras dos candidatas, la surcoreana Busán y Roma. EFE

