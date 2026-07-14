Trump ensalza al primer ministro iraquí en la Casa Blanca en plena escalada con Irán

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Washington, 14 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ensalzó este martes en la Casa Blanca al primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, con el que se reunión en plena escalada de la guerra con Irán y en medio de la presión de Washington sobre Bagdad para desarmar a las milicias respaldadas por Teherán.

Ante la prensa en el Despacho Oval, Trump elogió a Al Zaidi como «un gran líder», vaticinó que estará «mucho tiempo» en el cargo y destacó la «tremenda química» entre ambos.

La visita a Washington es el primer viaje al extranjero del nuevo primer ministro iraquí, un empresario sin experiencia política previa, desde que asumió el cargo hace dos meses.

El encuentro se produce después de que Estados Unidos e Irán pusieran fin al alto el fuego con ataques cruzados y de que Trump anunciara el lunes el restablecimiento del bloqueo a los buques iraníes en el golfo Pérsico.

Washington presiona a Bagdad para desarmar a una red de milicias respaldadas por Irán que operan en el país, las cuales lanzaron ataques contra intereses estadounidenses en la región tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

El Gobierno iraquí, encabezado por Al Zaidi, ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que dichas milicias entreguen sus armas al Estado, una fecha que coincide con el final de la misión de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El primer ministro afirmó este martes ante Trump que las fuerzas de seguridad iraquíes son plenamente capaces de proteger las fronteras del país después del 30 de septiembre.

Washington y Teherán han competido por su influencia en Irak desde la invasión estadounidense que derrocó a Sadam Husein en 2003.

A principios de este año, el Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiíes aliados de Irán en el Parlamento iraquí, anunció su intención inicial de respaldar el nombramiento como primer ministro del exgobernante Nuri al Maliki (2006-2014), a lo que se opuso la Administración de Trump por considerarlo demasiado cercano a Teherán.

Al Zaidi asumió finalmente el cargo con el apoyo de una mayoría parlamentaria integrada por fuerzas chiíes y kurdas, en un contexto de fuertes tensiones políticas y de seguridad en Irak. EFE

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