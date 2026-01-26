Trump envía a su ‘zar’ de la frontera a Mineápolis tras la segunda muerte por agentes

2 minutos

Nueva York, 26 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes de que va a enviar a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, en el estado de Minesota, después que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes sigan en aumento tras la muerte de un hombre por disparos de agentes migratorios.

«Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, murió el pasado sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración.

Cientos de personas salieron a protestar este fin de semana en las calles de la ciudad, como lo llevan haciendo desde el asesinato de Renée Good, el pasado 7 de enero, también a manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales, y los manifestantes, piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes, todos demócratas, de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales.

«Se está llevando a cabo una importante investigación sobre el fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles», explicó.

Además, cargó contra la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, y la señaló por, según él, abandonar Somalia «sin nada» y tener «un patrimonio de más de 44 millones de dólares».

Trump eligió a Homan, quien formó parte de su equipo durante su primer mandato (2017-2021), para aplicar su dura política de control fronterizo.

Homan fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración. Fue agente de policía, después integró la Patrulla Fronteriza federal y posteriormente agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización. EFE

