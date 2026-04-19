Trump envía a Vance a negociar e Irán condiciona diálogo al fin del bloqueo naval de EE.UU

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Redacción Internacional, 19 abr (EFE).- La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre EE.UU e Irán, prevista para este lunes. Donald Trump anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

«Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar», dijo este domingo el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.

El vicepresidente JD Vance participará en esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó a EFE la Casa Blanca.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance estará acompañado del enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Trump insistió hoy en que ofrece a Teherán un «acuerdo muy justo y razonable» y espera que lo acepten «porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!».

«Caerán rápido, caerán fácilmente», agregó Trump en un mensaje dominado por una retórica más dura: «¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!».

Teherán, por su parte, adelantó que no enviará a sus representantes a Islamabad mientras Washington mantenga el bloqueo sobre sus puertos, un cerco que consideró «ilegal y criminal».

Entretanto, la capital paquistaní se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y con sus principales hoteles desalojados para acoger a partir de este lunes la nueva ronda de conversaciones.

Crisis en Ormuz

A la espera de estos contactos, se agudiza la crisis debida al bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del crudo mundial, que aplica Irán desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de EE.UU e Israel.

Irán recuperó el sábado el «control estricto» de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

El Reino Unido denunció el sábado que lanchas iraníes abrieron fuego contra un buque cisterna a 20 millas náuticas de Omán.

La «línea amarilla» de Israel en el Líbano

Mientras, Israel utilizó por primera vez la expresión «línea amarilla» para delimitar su ocupación sobre el sur del Líbano, la misma terminología que aplica en Gaza.

La «línea» dibuja una franja de control que se adentra hasta 10 kilómetros en territorio libanés, donde Tel Aviv mantiene desplegadas cinco divisiones y controla el espacio marítimo adyacente.

A pesar del alto el fuego de diez días pactado entre Israel y el Líbano, hoy se han registrado disparos contra supuestos milicianos de Hizbulá y demoliciones de edificios en aldeas fronterizas, según reportes locales.

Choque diplomático con España

El conflicto ha salpicado a la política europea. El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que propondrá este martes a la Unión Europea la ruptura del acuerdo de asociación con Israel alegando violaciones de los derechos humanos.

La respuesta israelí no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, respondió acusando a Sánchez de «hipocresía» y de mantener un «doble rasero» por sus relaciones con los gobiernos de Irán y Venezuela.

Mientras, Francia volvió a exigir garantías al Gobierno libanés para capturar a los responsables del ataque contra la misión de paz de la ONU que acabó con la vida de un casco azul francés el sábado.

Bruselas condenó hoy la agresión que, señaló en un comunicado, «según todas las indicaciones, ha sido perpetrada por Hizbula», extremo rechazado el sábado por el grupo chií, que llamó a la «prudencia» antes de atribuir responsabilidades sobre el incidente.

Desde Luanda, el Papa León XIV se pronunció también este domingo sobre el conflicto para pedir el cese de hostilidades: «Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo», dijo.EFE

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