Trump envía plan de paz a Irán, que permitirá paso de buques petroleros «no hostiles»

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El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso el martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, mientras que Teherán indicó que dejará pasar los buques «no hostiles» por el estratégico estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos negocian para tratar de poner fin al conflicto, volvió a asegurar Trump, aunque añadió que las operaciones militares contra la república islámica continúan «sin descanso».

La prensa estadounidense menciona además el envío de 3.000 soldados paracaidistas estadounidenses como refuerzo a Oriente Medio. El ejército israelí también subrayó que prosigue sin cambios su ofensiva en Irán y Líbano, y Teherán volvió a lanzar misiles hacia Israel.

Sin embargo, varios medios, entre ellos The New York Times y Canal 12 de Israel, sostienen que la administración Trump ha hecho llegar a Irán, por mediación de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes, un plan de paz de 15 puntos.

Según tres fuentes no identificadas citadas por Canal 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo necesario para que las autoridades iraníes estudien sus demandas.

Entre esos 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a los grupos proiraníes en la región, como Hezbolá o Hamás, y uno insiste en que el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales, permanezca abierto a la navegación marítima.

A cambio, Irán obtendría el levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Tras los reportes de este plan de paz estadounidense, el precio de referencia del petróleo cayó en la mañana del miércoles casi un 6%.

– «Un regalo muy grande» –

Trump, cuyas declaraciones en los últimos días han oscilado desde prometer ataques masivos contra Irán hasta afirmar que la guerra con Irán iniciada junto con Israel el 28 de febrero estaba prácticamente terminada, dijo que Estados Unidos estaba negociando «ahora mismo» con Teherán, que no ha confirmado ninguna conversación formal.

«Nos dieron un regalo (…) muy grande», aseguró Trump, y lo atribuyó a estar «tratando con la gente adecuada».

No dio más detalles, pero dijo que estaba relacionado con el estrecho de Ormuz, que Irán bloqueó de facto, lo que hizo disparar los precios mundiales de la energía.

Teherán, en un mensaje difundido poco después por la Organización Marítima Internacional (OMI), garantizó el paso seguro a los «buques no hostiles» que atraviesen el estrecho, la puerta de salida de una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ya había dicho en los últimos días que no estaba atacando a naciones amigas, aunque muchos buques se han mantenido alejados debido a que las compañías de seguros se niegan a asumir riesgos.

El presidente estadounidense precisó que su enviado Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el vicepresidente JD Vance y el jefe de la diplomacia Marco Rubio participan en las negociaciones con Teherán.

Al dar cuenta el lunes de estas conversaciones, Trump había pospuesto «cinco días» su amenaza de atacar la red eléctrica de Irán, lo cual tranquilizó provisionalmente a los mercados.

Posteriormente celebró que Washington y Teherán hubieran encontrado «puntos de acuerdo importantes» en el marco de estas negociaciones mantenidas con un «alto dirigente» iraní que no identificó.

Se limitó a decir que no se trata del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, a quien no se ve públicamente desde su designación tras la muerte de su padre el primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní —presentado por el sitio de información Axios como el interlocutor de Estados Unidos— lo desmintió tajantemente. La diplomacia iraní solo reconoció haber recibido, a través de «países amigos», «mensajes que transmitían una petición estadounidense de negociaciones».

– «Máxima moderación» –

A la espera de posibles avances diplomáticos, Irán indicó el martes por la noche que la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, había sido alcanzada por un ataque que no causó daños, y acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables.

Tras recibir la comunicación de Teherán del ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió «la máxima moderación para evitar riesgos a la seguridad nuclear durante el conflicto».

En Israel, 12 personas resultaron heridas el martes por la noche cerca de Tel Aviv por uno o varios misiles procedentes de Irán, según los servicios de socorro israelíes.

Y los riesgos de una nueva escalada afectan a toda la región.

En Irak, las autoridades concedieron un «derecho de respuesta y de autodefensa» a los exparamilitares de Hachd al Chaabi, coalición integrada en las fuerzas regulares pero que engloba facciones proiraníes, así como a las fuerzas de seguridad para hacer frente a los «ataques militares» dirigidos contra sus bases.

– Ataques en el Golfo –

En Líbano, donde Israel está en guerra también contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, las autoridades tomaron la decisión sin precedentes de iniciar un procedimiento de expulsión contra el embajador de Irán, por injerencia.

Pero de inmediato se ganaron la ira del Hezbolá.

Bombardeos israelíes mataron a cinco personas en el sur y a otras tres en una zona residencial cercana a Beirut.

En el norte de Israel, una mujer murió el martes, según los servicios de rescate, tras disparos de decenas de cohetes procedentes del Líbano.

En el Golfo, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait informaron el martes de ataques de drones y misiles iraníes.

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