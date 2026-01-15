Trump espera que se celebren elecciones en Venezuela «algún día», dice la Casa Blanca

Washington, 15 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que se celebren elecciones en Venezuela «algún día», tras la captura del mandatario venezoalno, Nicolás Maduro, declaró este jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted», respondió Leavitt en una rueda de prensa. EFE

