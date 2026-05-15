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Trump está seguro de que puede «dar un vuelco» a Cuba

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Washington, 15 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró convencido este viernes de que su Gobierno va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: «Creo que le vamos a dar un vuelco». EFE

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