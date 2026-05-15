Trump está seguro de que puede «dar un vuelco» a Cuba

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Washington, 15 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró convencido este viernes de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: «Creo que le vamos a dar un vuelco».

El mandatario elogió el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.

Además, Trump se mostró confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana, cuando fue cuestionado sobre su postura sobre la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, efectuada este jueves.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

Además, esta semana han existido reportes, de la prensa local, sobre la posibilidad de que la justicia estadounidense presente un caso penal contra el expresidente Raúl Castro por el asesinato de cuatro aviadores voluntarios en 1996.

Desde enero pasado, Washington aumentó la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero vigente, impuesto a raíz de la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas. EFE

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