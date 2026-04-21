Trump estaría decepcionado si su candidato a la Fed no baja los tipos al asumir el cargo

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Washington, 21 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que vería con decepción que su candidato a la jefatura de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, no recorte de inmediato los tipos de interés cuando asuma el cargo, si es confirmado tras la audiencia de hoy en el Senado.

Preguntado en CNBC sobre si sentiría decepcionado si Warsh no recorta las tasas «inmediatamente» de recibir el visto bueno para sustituir a Jerome Powell como presidente la Fed, Trump contestó: «Lo estaría».

El magnate también insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecosto de la renovación multimillonaria en la sede de la entidad, porque, según advirtió, «tenemos que averiguar» que sucedió con este gasto adicional.

«Me temo que Kevin (Warsh) tendrá que tener una oficina junto a la mía en la Casa Blanca, porque ese edificio no va a estar terminado», aseguró Trump en una entrevista telefónica con la televisora especializada en temas económicos.

El presidente estadounidense ha reiterado su descontento con la gestión de Powell frente a la Fed, al que exige una bajada agresiva de las tasas de interés desde hace meses.

El jefe del banco central, quien ha defendido la independencia de la entidad, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un «pretexto» como consecuencia de que la Fed haya seguido sus propias evaluaciones económicas «en lugar de seguir las preferencias del presidente» estadounidense.

En marzo, un juez federal anuló las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el director del banco central al considerar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

Ese mismo mes, Powell aseguró que no tenía intenciones de abandonar la Reserva Federal hasta que concluya la investigación contra él, y aseguró estar comprometido con continuar en su puesto de manera interina después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

Powell podría permanecer en la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028.

Sin embargo, Trump advirtió la semana pasada que podría despedir al presidente de Fed si este permanece en la entidad al finalizar su mandato como director el próximo mes.

Trump ha nominado al exgobernador, Kevin Warsh, cuya audiencia de confirmación en el Senado tendrá lugar este martes.

La Casa Blanca ha afirmado que espera que Warsh sea confirmado sin obstáculos, pese a que varios senadores han expresado sus dudas sobre las garantías de independencia del banco central expresadas por el economista. EFE

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