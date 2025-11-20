Trump estudia «medidas adicionales» contra los narcos en México, dice la Casa Blanca

1 minuto

Washington, 20 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar «medidas adicionales» contra los carteles del narcotráfico en México, dijo este jueves la Casa Blanca, que a su vez alabó al Gobierno de Claudia Sheinbaum por sus «avances históricos» en la lucha contra las drogas.

«Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga», expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE

us/cpy