The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump evalúa «opciones adicionales» para contener los precios de la gasolina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 10 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando «opciones adicionales» para contener los precios de la gasolina, que se han visto afectados por los bloqueos derivados de la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

«El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE

er/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR