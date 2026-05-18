Trump evita aclarar si su familia se acogerá a compensaciones para investigados por Biden

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Washington, 18 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este lunes aclarar si su familia se acogerá al fondo creado por el Departamento de Justicia por 1.776 millones de dólares para sus aliados que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden (2021-2025).

Al ser consultado por la prensa, durante un evento en la Casa Blanca, sobre si su familia optará por alguna compensación económica, el mandatario evitó responder y se limitó a elogiar al comité que gestionará el fondo aprobado.

«Creo que era un comité de cinco, y de nuevo, yo no hice este acuerdo. Me lo contaron ayer» dijo Trump en referencia al grupo encargado del nuevo fondo y agregó que, a su criterio, «debe haber una compensación para las personas que fueron destruidas».

En referencia al fondo multimillonario que la fiscalía, controlada por el mandatario, creó sin detallar a los beneficiarios, aunque los medios estadounidenses hablan de que se trataría de los participantes del asalto al Capitolio en 2021, o aliados de Trump implicados en los casos en los que fue imputando por intervenir en el resultado de las elecciones de 2020, que perdió ante Biden.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán «una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo».

«La maquinaria gubernamental jamás debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es reparar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder», declaró en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche, nombrado por Trump.

El fondo, que será gestionado por una comisión de cinco miembros nombrados por Blanche, dejará de recibir solicitudes el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que concluya el segundo y último mandato de Trump.

Este fondo toma como referencia un histórico programa de compensación de 760 millones de dólares creado durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos discriminados durante décadas en el acceso a subsidios federales. EFE

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