Trump evita la crisis de Minesota en una reunión de gabinete en la que no admite preguntas

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse este jueves, durante la primera reunión con su gabinete de 2026, sobre la crisis abierta en Mineápolis (Minesota) por la muerte del manifestante Alex Pretti por disparos de agentes de inmigración.

Trump, que no admitió preguntas de la prensa, centró su comparecencia en cuestiones económicas, la Reserva Federal o Ucrania y no le dedicó ni una de sus intervenciones al asunto migratorio, pese a que mantiene en vilo a Estados Unidos y es objeto de una gran polémica política.

Tampoco le dio la palabra a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por los sucesos de Minesota y amenazada por los demócratas con un juicio político.

En la reunión de gabinete de este jueves sí intervinieron, en cambio, algunos otros miembros del Gobierno, como el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Hacienda, Scott Bessent, el de Comercio Howard Lutnick; o el de Guerra, Pete Hegseth.

La reunión de gabinete de este jueves fue la primera del segundo mandato de Trump en la que no admite preguntas de la prensa y en la que no da la palabra a todos los presentes en la reunión.

El presidente lo justificó porque su última reunión duró «tres horas» y el mandatario fue criticado por haber cerrado los ojos en algunos momentos.

«Miren, se puso bastante aburrido. Quiero mucho a estas personas. Hay mucha gente. Fue un poco aburrido, pero no me dormí. Solo cerré los ojos porque quería irme de allí cuanto antes», insistió para disculpar la falta de preguntas de la prensa, que esperaba una aclaración sobre el futuro político de Noem.

Las consecuencias políticas de la muerte de Pretti amenazan con provocar el segundo cierre de Gobierno desde el regreso al poder de Trump, ya que los demócratas se oponen a votar a favor del presupuesto si se aumentan los fondos migratorios y el plazo para alcanzar un acuerdo se agota, ya que termina este viernes. EFE

