Trump exige a la Universidad de Harvard una indemnización de 1.000 millones de dólares

3 minutos

Redacción Internacional, 3 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos ha exigido a la Universidad de Harvard una compensación de 1.000 millones de dólares en concepto de «daños y «perjuicios» después de que el diario The New York Time informara que el Gobierno había desistido de pedir 200 millones al centro universitario para acabar con el contencioso que mantienen.

En un mensaje en su red Truth Social publicado la pasada madrugada Trump aseguró que «el artículo del New York Times sobre la Universidad de Harvard fue completamente erróneo».

Y en otro inmediatamente anterior, tras insultar al responsable de la prestigiosa Universidad, señala que «ahora estamos exigiendo mil millones de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard».

El enfrentamiento de Trump con la Universidad de Harvard se inició con el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca, cuando el mandatario decidió congelar más de 2.000 millones de dólares de fondos federales concedidos al centro por realizar una supuesta política antisemita.

La medida, que también afectó a otros centros universitarios, fue revocada judicialmente, lo que animó a Trump a seguir presionando a Harvard con demandas aunque, según The New York Times, el Ejecutivo finalmente se había rendido.

«Exijo que los imbéciles que arruinaron el Times, que cambien su historia de inmediato. ¡VEAN LA VERDAD A CONTINUACIÓN! Además, al igual que con los resultados electorales, mal anunciados por el Times, donde se equivocaron por completo, ¡mis resultados en las encuestas son excelentes! La cobertura del New York Times sobre mí es deliberadamente errónea. ¡Pronto veremos cómo me va en mi demanda contra estos estafadores! ¡NOTICIAS FALSAS!», precisó Trump.

Según el presidente estadounidense, la «Universidad de Harvard, fuertemente antisemita, ha estado alimentando con muchas ‘tonterías’ al New York Times. ¡Harvard se ha portado muy mal durante mucho tiempo!».

En su opinión, la Universidad «quería implementar un concepto complejo de capacitación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito».

Para Trump, su contencioso con Harvard «debería ser un caso penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus fechorías» y por eso le exige una compensación de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) al tiempo que le recuerda que su actividad docente «depende de la financiación federal».

Harvard es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por los informes del denominado ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’ creado por Trump, organismo que le acusa de ‘discriminación positiva’ y de no dar cabida a lo que el Gobierno califica como «diversidad de ideas».

A principios de 2025 el Gobierno de Trump exigió a Harvard supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal, algo a lo que la universidad se negó, lo que propició la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad.

Harvard interpuso una demanda en la que argumentó que el recorte de fondos afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica, y Trump redobló su presión intentando prohibir al centro la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que fue también bloqueada por la institución. EFE

rml/jgb