Trump exige a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera

1 minuto

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera porque, dijo, supone una «amenaza» para Estados Unidos.

El republicano amenazó el lunes con imponer un arancel del 5 % a México por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones. EFE

