The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump exige a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera porque, dijo, supone una «amenaza» para Estados Unidos.

El republicano amenazó el lunes con imponer un arancel del 5 % a México por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones. EFE

er/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR