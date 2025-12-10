Trump exige a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera

Washington, 10 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles a México que resuelva «inmediatamente» el problema con el agua en la frontera, porque supone una «amenaza» para su país.

El republicano dio este mensaje tras amenazar el lunes con imponer un arancel del 5 % a México por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

«México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!», expresó Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió un vídeo en el que se asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratados al río de Tijuana, provocando un «peligro para la salud» en comunidades fronterizas estadounidenses.

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre el país vecino en medio de la disputa por el agua en la frontera.

El martes, ambos gobiernos tuvieron una reunión telemática para abordar el asunto y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles que «confía» en alcanzar un acuerdo.

«Confío en que vamos a llegar un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el Gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación», afirmó.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Según Trump, México debe aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

El motivo del retraso es una sequía histórica en el norte de México, que ha reducido el nivel de las presas. EFE

er/lar