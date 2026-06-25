Trump exige a republicanos del Capitolio que dejen de rechazar normas tras días de tensión

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Washington, 25 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves a los miembros del partido republicano del Capitolio que se unan y dejen de rechazar normas, después de días de tensión con ellos tras el revés que supuso para el mandatario el voto del Senado pidiendo poner fin a la guerra contra Irán.

«Los republicanos de la Cámara deben unirse y dejar de rechazar las ‘normas’ o de amenazar con hacerlo», escribió el presidente en su red Truth Social.

Además, en su mensaje se refirió a los demócratas y alertó del riesgo de «dar a la izquierda radical —esos ‘Dumócratas’—»: «El poder de controlar qué se somete a votación en la Cámara empeorará, los resultados no los mejorará. ¡Basta ya de afán de protagonismo, por favor! Son unos ‘Dumócratas’ y ¡no podemos permitir que ganen!», dijo.

Desde que el Senado de Estados Unidos votara este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán, la relación entre los senadores y Trump se ha ido tensando.

La votación, que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, pero que no tiene carácter de ley por lo que su valor es más simbólico que real, refleja las fisuras en el partido republicano, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas.

Un día después, el miércoles, Trump mantuvo un tenso almuerzo con los senadores en el Capitolio tras anunciar que suspendía la firma de una amplia ley de vivienda hasta la aprobación de una controvertida reforma electoral en el Congreso impulsada por el mandatario, que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.

«Por la presente, se cancela la conferencia de prensa y el acto de firma sobre vivienda programados para hoy, hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley ‘Save America’ ​​(Salvar a Estados Unidos), la cual considero una emergencia nacional», escribió Trump ese día en su red Truth Social.

El freno de los demócratas a este proyecto de ley impide su aprobación, por lo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se comprometió a impulsar la conocida como ‘Save America’, a través de un proceso legislativo especial, denominado reconciliación, como la única manera de lograr aprobar la ley en el Senado. EFE

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