Trump exige a Starmer «no perder el control» de la isla de Diego García en el Índico

1 minuto

Washington, 18 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que «no debería perder el control» de la isla de Diego García en el océano Índico.

«Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen muy inestable y peligroso», afirmó Trump en la red Thruth Social.

No es la primera vez que Trump pide explícitamente al Reino Unido que “no entregue” Diego García ni el resto del archipiélago de Chagos a Mauricio, criticando el acuerdo de Londres para transferir la soberanía a cambio de un arrendamiento de 99 años. EFE

acd/rcf