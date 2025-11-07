Trump exige al Senado que se mantenga en sesión hasta abrir el Gobierno federal

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos Donald Trump, exigió este viernes al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

«El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, INMEDIATAMENTE, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses», escribió en su red social, Truth Social.EFE

