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Trump exige bajar el precio de la gasolina a 2,50 dólares por galón

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Washington, 29 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan «de inmediato» los precios al consumidor, argumentando que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

En un mensaje público, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los 2,50 dólares por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final. EFE

dte/rrt

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