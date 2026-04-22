Trump extiende indefinidamente la tregua ante un Irán desafiante

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A pocas horas de que terminara la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump prorrogó indefinidamente este martes la tregua con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de paz, mientras un desafiante Teherán profirió más amenazas contra sus vecinos del Golfo.

El mandatario republicano atribuyó su decisión a una solicitud del mediador Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al «fracturado» gobierno iraní que elabore una propuesta para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de los puertos iraníes continuará.

Trump había indicado previamente que no extendería el alto el fuego de dos semanas y había advertido de la reanudación de los bombardeos cuando este expirara.

«He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra», escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Antes de la intervención de última hora de Trump, no estaba claro exactamente cuándo expiraría cese de hostilidades original, aunque Pakistán había indicado que terminaría a las 23H50 GMT del martes.

Ese momento pasó sin que se reportaran nuevas actividades militares por parte de Irán, que consideraba que el alto el fuego finalizaría a las 00H00 GMT y no ha hecho ningún comentario público inmediato en respuesta al anuncio de Trump.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en su figura de interlocutor, celebró la prórroga.

«Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un ‘Acuerdo de Paz’ integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto», escribió en la red social X.

El jefe de la ONU, António Guterres, elogió el anuncio y se refirió a un «avance importante hacia la desescalada», según un comunicado de su portavoz.

– «Despídanse del petróleo» –

El vicepresidente JD Vance, quien debía volver a encabezar la delegación estadounidense en las negociaciones entre las partes, finalmente no partió el martes hacia Pakistán, donde se preveía un nuevo encuentro, confirmó la Casa Blanca. Irán se negaba, en ese momento, a enviar una delegación a Islamabad.

Antes del anuncio de Trump, Teherán había amenazado incluso con reanudar los ataques contra los países del Golfo y poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

«Nuestros vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio», habían advertido los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Previo a estas amenazas, los precios del petróleo, sometidos a tensión por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del suministro mundial, ya habían vuelto a subir un 3%.

Irán sabe cómo «resistir a las intimidaciones», zanjó el canciller iraní, Abás Araqhi, al denunciar el bloqueo estadounidense de los puertos del país como «un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego».

– «Liberar» a mujeres iraníes –

Antes de anunciar la extensión de la tregua, Trump pidió a Teherán que «liberara» a varias mujeres que, según él, estarían amenazadas de ejecución. Sería un «muy buen comienzo para las negociaciones», estimó.

La AFP no pudo confirmar estas amenazas de ejecución ni la identidad de las mujeres cuyas fotografías reprodujo el presidente estadounidense para respaldar su petición.

Irán ha desmentido cualquier ejecución de ese tipo.

En Teherán, donde los principales aeropuertos reabrieron el lunes tras varias semanas cerrados, la vida ha vuelto a la normalidad.

Algunos residentes en la capital contactados por la AFP desde París aprovechan el alto el fuego para tomarse un respiro, aunque con el temor de que la guerra vuelva pronto.

«He salido sin estresarme, he paseado, he ido a cafeterías, restaurantes», dice Mobina Rasoulian, una estudiante de 19 años, que pasea por la capital iraní.

– Frágil tregua en Líbano-

En el otro frente de la guerra, el jueves se llevarán a cabo en Washington nuevas conversaciones directas entre Israel y Líbano, según la diplomacia estadounidense. Al igual que las primeras, el 14 de abril, se celebrarán a nivel de embajadores.

El viernes entró en vigor un frágil alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá, grupo proiraní, que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

El ejército israelí afirmó el martes que atacó un lanzacohetes de Hezbolá después de que el movimiento chiita aliado de Irán disparara contra sus tropas en el país vecino.

En un comunicado Hezbolá dijo que fue «en defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a las flagrantes» violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

Ese país se convirtió en el otro gran frente de la guerra desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Al menos 2.454 personas han muerto en bombardeos israelíes.

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