Trump extiende la tregua con Irán y afirma que está «colapsando financieramente»

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió indefinidamente el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de paz y afirmó este miércoles que la república islámica está «colapsando» por el cierre del estrecho de Ormuz.

Irán no ha confirmado de inmediato una prolongación del alto al fuego, y un barco portacontenedores fue alcanzado el miércoles por disparos iraníes frente a las costas de Omán, lo que provocó daños pero ninguna víctima, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Además un carguero que salía de Irán quedó inmovilizado por disparos, añadió la fuente, sin dar cuenta de daños ni heridos.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

El ministro iraní de Agricultura, Gholamreza Nouri, afirmó que el bloqueo naval estadounidense no ha afectado la capacidad del país para suministrar productos básicos y alimentos.

«Alrededor del 85% de los productos agrícolas y de primera necesidad se producen en el país, por lo que la seguridad alimentaria nacional está garantizada», añadió.

Trump atribuyó su decisión de extender la tregua a una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al «fracturado» gobierno iraní que elabore una propuesta para poner fin al conflicto. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de los puertos iraníes continuará.

«He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra», anunció.

Trump mencionó en un mensaje en su red Truth Social divisiones en la cúpula del poder iraní, y estimó que «Irán está colapsando» a causa del bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

– «Despídanse del petróleo» –

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en su figura de interlocutor, celebró la prórroga.

El jefe de la ONU, António Guterres, también elogió el anuncio, que interpreta como un «avance importante hacia la desescalada», según un comunicado de su portavoz.

Antes del anuncio de Trump, Irán había amenazado con reanudar los ataques contra los países del Golfo y poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

«Nuestros vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio», habían advertido los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

– Un muerto en Líbano –

En el otro frente de la guerra, nuevas conversaciones directas entre Israel y Líbano deben celebrarse el jueves en Washington, según el gobierno estadounidense.

Al igual que las primeras, del 14 de abril, se llevarán a cabo a nivel de embajadores.

Según la agencia oficial libanesa Ani, el ejército israelí hizo explotar el miércoles al amanecer varias casas en Al Bayada, en el sur del país.

La misma fuente añadió que un ataque israelí en la zona de Bekaa ha causado un muerto.

Según un balance oficial comunicado el martes, 2.454 personas han muerto en el Líbano en seis semanas de guerra.

– «Liberar» a mujeres iraníes –

Antes de anunciar la extensión de la tregua, Trump pidió a Teherán que «liberara» a varias mujeres que, según él, estarían amenazadas de ejecución. Sería un «muy buen comienzo para las negociaciones», estimó.

Este miércoles Irán continuó con sus olas de ejecuciones al ahorcar a un hombre condenado por vínculos con los servicios de inteligencia israelíes.

En Teherán, donde los principales aeropuertos reabrieron el lunes tras varias semanas cerrados, la vida ha vuelto a la normalidad.

Algunos residentes en la capital contactados por la AFP desde París aprovechan el alto el fuego para tomarse un respiro, aunque con el temor de que la guerra vuelva pronto.

«He salido sin estresarme, he paseado, he ido a cafeterías, restaurantes», dice Mobina Rasoulian, una estudiante de 19 años, que paseaba por la capital iraní.

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