Trump felicita a la selección de Estados Unidos por su «gran victoria» frente a Paraguay

1 minuto

Washington, 13 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este sábado a la selección de su país por su «gran victoria» la noche anterior en su debut en el Mundial de fútbol, en el que se impuso por 4-1 a Paraguay.

«¡Felicitaciones al equipo de Estados Unidos por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay! ¡Sigan así!», escribió el republicano en la red Truth Social.

Trump no acudió al partido disputado en Los Ángeles y, en su representación, envió al secretario de Estado, Marco Rubio, quien presenció el encuentro junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder republicano permaneció en la Casa Blanca, donde este domingo celebrará su 80 cumpleaños con una inédita velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, antes de viajar a Francia para la cumbre de líderes del G7.

Estados Unidos se impuso con claridad este viernes por 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial, un resultado que sitúa al proyecto del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D. EFE

er/ism